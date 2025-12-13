دبي تعتمد لائحة تشغيل المركبات ذاتية القيادة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي.

وحدّدت اللائحة ست فئات للمركبات ذاتية القيادة. كما حدّدت ثمانية شروط لترخيصها وتجديدها، إضافة إلى 10 معايير تتعلق بالأمور الفنية والتشغيلية والأمن والسلامة التي يجب أن تتوافر فيها.

ووضعت اللائحة لمشغلي ووكلاء المركبات ذاتية القيادة 14 التزاماً، شملت: تشغيل المركبة ذاتية القيادة ضمن مسارات ومناطق محددة، واستعادة السيطرة على المركبة ذاتية القيادة دون تأخير في الأحوال التي تخرج فيها المركبة عن السيطرة أو ظهور خلل يؤثر في سلامة سيرها، وضمان وجود شخص بالغ في المركبة عند وجود أطفال داخلها دون 16 سنة، إلى جانب توفير نظام إلكتروني متكامل لتخزين البيانات التشغيلية الخاصة بالمركبة ذاتية القيادة، كبيانات سيرها وحركتها وجدول صيانتها وإصلاحها والحوادث والأعطال التي تعرضت لها، فضلاً عن ضمان توفير التحديثات البرمجية للمركبة بصورة آنية وآمنة، والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية بما يضمن استمرارية الأداء الآمن والامتثال لمتطلبات السلامة المقررة.

كما جاء في اللائحة إلزام الوكيل بعدم تفعيل نظام القيادة الآلي قبل الحصول على الموافقة المسبقة، وإيقاف نظام القيادة الآلي فور الطلب إذا تبيّن وجود خلل أو تهديد للسلامة العامة، إضافة إلى توفير خدمات الصيانة الدورية للمركبة ذاتية القيادة وضمان جاهزيتها للاستخدام الآمن في جميع الأوقات.

وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منذ يومين، الخدمة التجريبية لمركبات «روبو تاكسي» للجمهور بوجود سائق تمهيداً لإطلاقها من دون سائق مطلع 2026 في خطوة تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، ومن المقرر أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة تحوّلاً كبيراً في منظومة التنقّل بالإمارة، مع دخول خدمة التاكسي الجوي الكهربائي إلى الخدمة العامة لأول مرة قريباً، تليها انطلاقة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، ثم وسائل نقل ذاتية أخرى مثل الحافلات ذاتية القيادة والعبّارات ذاتية القيادة، ضمن استراتيجية وضعتها دبي للوصول إلى تحويل جزئي من النقل التقليدي إلى نقل ذاتي القيادة بحلول عام 2030.

وتفصيلاً، بيّنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، التي تم العمل بها، واطلعت عليها «الإمارات اليوم» أن فئات وأنواع وأصناف المركبات ذاتية القيادة، تشمل: مركبة خفيفة ذاتية القيادة، وهي مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا تزيد سعتها على 13 مقعداً، ومركبة ثقيلة ذاتية القيادة، وهي مركبة معدة لنقل البضائع.

وتتضمن الأنواع أيضاً حافلة ذاتية القيادة، وهي مركبة مصممة لنقل الركاب، وتصنف إلى نوعين حافلات عمومية خفيفة، لا تقل سعتها عن 14 راكباً، وحافلات عمومية ثقيلة، تزيد سعتها على 26 راكباً، والمعدات والأجهزة الخفيفة، وهي التي تسير على عجلات أو من دون عجلات، والمعدات والأجهزة الثقيلة، وهي التي تسير على عجلات أو من دون عجلات، والدراجات الآلية ذاتية القيادة.

واشتملت اللائحة على سبعة معايير فنية وتشغيلية يجب أن تتوافر في المركبة ذاتية القيادة، هي شهادة صادرة من الشركة المصنّعة تثبت أن المركبة ذاتية القيادة بفئتها وصنفها خضعت للتجارب على الطرقات العامة في بلد المصنع أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الفنية التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات، وأنها اجتازت تلك التجارب بنجاح، وشهادة مطابقة المركبة ذاتية القيادة، من حيث فئتها وصنفها، للمواصفة القياسية الإماراتية أو الخليجية صادرة من الجهة المختصة في الدولة، وخضوع المركبة ذاتية القيادة بفئتها وصنفها للتجارب التشغيلية في الإمارة، على أن تعكس هذه التجارب مدى استجابة المركبة للظروف المناخية، وأن توفر للهيئة البيانات المتعلقة بنتائجها، وما يثبت معالجة جميع الملاحظات التي سُجّلت أثناء إجرائها.

وتضمنت المعايير أن تتوافق بنية وتصميم المركبة ذاتية القيادة مع متطلبات سلامة التشغيل للنشاط المحدد لها، إلى جانب نظام لتحديد السرعات المسموح بها، ومسارات السير، والمناطق والطرق المصرح بتشغيل المركبة ذاتية القيادة عليها، وفقاً لمستوى أتمتة المركبة وقدراتها التقنية.

ووفقاً للائحة يجب أن تتوافر في المركبة ذاتية القيادة، أنظمة لمعايير الأمن والسلامة، تشتمل على نظام للتواصل مع المشغل في الحالات الطارئة، بما في ذلك حالة تعطلها، ونظام لتنبيه المشغل للتعامل مع الحالات الطارئة للركاب، وأي متطلبات أمن وسلامة أخرى يحددها الدليل التشغيلي والفني المعتمد من «طرق دبي» للمركبة ذاتية القيادة.

وبيّنت اللائحة أنه يتم إعداد وتجهيز البنية التحتية لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمعايير ومواصفات عدة منها: شمولها على جميع عناصر السلامة المرورية المقررة لجميع مستخدمي الطريق، وقدرة البنية التحتية الإلكترونية على التواصل مع المركبة ذاتية القيادة لتوفير البيانات المتعلقة بسيرها وأدائها وتداخلها مع عناصر الطريق والمسافات التي تقطعها وزمن الرحلة وتقييم المخاطر، وقابليتها للاستخدام بناءً على القدرات التقنية للمركبة ذاتية القيادة، وسرعاتها، وغيرها من الأمور المتعلقة بتشغيلها على الطريق بشكل آمن، وتوافر اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والإشارات الضوئية ومواقع ومواصفات أجهزة الشحن، وضمان تأقلم تقنيات المركبات ذاتية القيادة مع أي تعديلات محتملة أو متوقعة على مواصفات البنية التحتية وأنظمة التحكم المروري في الإمارة.

وحدّدت اللائحة شروط ترخيص وتجديد المركبة ذاتية القيادة أبرزها أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً، لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالعمل في الدولة، وأن يتم تشغيلها من مشغل لديه تصريح ساري المفعول، وعدم إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على الخصائص المتعلقة بنظام قيادتها الآلي أو بنطاق تشغيلها التصميمي أو بتطبيقاتها الإلكترونية، إلا بعد الحصول على موافقة «طرق دبي»، وأن تجتاز المركبة ذاتية القيادة معايير ومتطلبات الفحص الفني المعتمدة.

وألزمت اللائحة المشغلين للمركبات ذاتية القيادة بـ14 التزاماً يجب على المشغل التقيّد بها، شملت: إبلاغ «طرق دبي» فوراً عن أي أعطال طارئة في نظام القيادة الآلي للمركبة ذاتية القيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأعطال الميكانيكية، أو حالات الطوارئ أو أي طلبات صادرة من نظام القيادة الآلي التي تستدعي التدخل المباشر، وتشغيل المركبة ذاتية القيادة ضمن المسارات والمناطق التي تحددها الهيئة، وعدم تجاوزها أو تشغيلها في غير تلك المسارات والمناطق، واستعادة السيطرة على المركبة ذاتية القيادة دون تأخير في الأحوال التي تخرج فيها المركبة عن السيطرة أو عند ظهور خلل يؤثر في سلامة سيرها، وضمان وجود شخص بالغ في المركبة عند وجود أطفال داخلها دون 16 سنة.

وشملت الالتزامات عدم إجراء أي تعديل أو تطوير أو تحديث على نظام القيادة الآلي للمركبة ذاتية القيادة أو نطاق التشغيل التصميمي لها أو على تطبيقاتها الإلكترونية، إلا بعد الحصول على موافقة، وتوفير نظام إلكتروني متكامل لتخزين البيانات التشغيلية الخاصة بالمركبة ذاتية القيادة، كبيانات سيرها، وحركتها، وجدول صيانتها وإصلاحها، والحوادث والأعطال التي تعرضت لها، وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة، على أن تُحفظ هذه البيانات بشكل آمن، ويحظر تعديل أو حذف أو استخدام هذه البيانات لغير الأغراض التشغيلية إلا بعد الحصول على موافقة، وضمان توفير التحديثات البرمجية للمركبة ذاتية القيادة بصورة آنية وآمنة، والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية بما يضمن استمرارية الأداء الآمن والامتثال لمتطلبات السلامة المقررة.

كما ألزمت الوكيل بعدم تفعيل نظام القيادة الآلي في المركبة ذاتية القيادة قبل الحصول على الموافقة المسبقة، وإيقاف نظام القيادة الآلي فور الطلب، إذا تبيّن وجود خلل أو تهديد للسلامة العامة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية للمركبة ذاتية القيادة وضمان جاهزيتها للاستخدام الآمن في جميع الأوقات.

