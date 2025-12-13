«المكافآت السلوكية».. برنامج لتعزيز التلاحم الأسري

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج المكافآت السلوكية لتلاحم الأسرة، لتعزيز السلوكيات الإيجابية وقيم المواطنة والتعاون الأسري، حيث يشجّع البرنامج الآباء على قضاء وقت ممتع مع أطفالهم من خلال المشاركة في أنشطة مفيدة، مثل القراءة والفعاليات التطوعية المجتمعية، والاستمتاع بالأنشطة التعليمية والثقافية، إلى جانب البرامج التي تعزز من الموروث الإماراتي، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع، ويتم تنفيّذه بالتعاون مع البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية – (فزعة). ويعمل البرنامج على معالجة تحدي كيفية رفع مستوى مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة المختلفة، حيث يمكن تعزيز السلوكيات الإيجابية في هذا الإطار من خلال الحوافز.

ويركّز البرنامج على تشجيع الطلاب على التطوّع، وحضور الفعاليات والدورات التدريبية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، وغيرها. ويتضمن تحسين الأداء المدرسي نهجاً متعدد الأوجه، يشمل تعزيز البرامج الأكاديمية، ودعم المعلمين، وتعزيز بيئة التعلم الإيجابية، وممارسات الاستدامة، والأنشطة اللاصفية.

وتتمّ مراقبة تأثير البرنامج وتقييم نتائجه بهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الفئات المستهدفة مستقبلاً، ويعدّ البرنامج خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تكافلاً وتلاحماً، حيث يسهم في نشر القيم الإيجابية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الشابة.

