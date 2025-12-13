بلدية عجمان تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استعداداتها الكاملة لموسم الأمطار، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستمرارية الخدمات الأساسية، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان. وشملت الاستعدادات تجهيز 72 مضخة متنقلة لتصريف مياه الأمطار موزعة في مختلف مناطق الإمارة، وصيانة وتطوير 28 محطة ضخ لضمان كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تنفيذ أعمال وقائية قبل الموسم.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطة استباقية مدروسة لضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار واستدامة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.

وأعلنت الدائرة إجمالي أطوال شبكات الصرف المطري التي تغطي إمارة عجمان، حيث بلغت 81.65 كم.

وبينت الدائرة أن فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية، حيث سيكون فريق طوارئ الأمطار، وفريق غيث عجمان، موجودين في الميدان أثناء الحالات الجوية الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتقوم الدائرة خلال العام الجاري بتنفيذ حزمة من مشاريع تطوير شبكات الصرف المطري في مناطق متعددة من الإمارة، شملت مشروع تطوير شارع الهجن – المرحلة الأولى، وتطوير شارع الشيخ زايد في منطقة الحليو، وشارع السلام – المرحلة الثانية، وشارع الشيخ راشد بن سعيد – المرحلة الأولى (جسر)، إضافة إلى مشروع تطوير طرق مركز المدينة - المرحلة الأولى، وتطوير محطة صرف مياه الأمطار على شارع الشيخ زايد، إلى جانب صيانة وتطوير الطرق الرئيسة في منطقة الصناعية.

وتتضمن مشاريع الطرق الحديثة شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار ضمن أعمالها، لضمان عدم تجمع المياه، وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، كما تعتمد على الابتكارات الذكية وبرامج التنبؤ بالأحوال الجوية بالتعاون مع البرنامج الوطني للأرصاد، لتعزيز الجاهزية الميدانية والقدرة على الاستجابة السريعة.