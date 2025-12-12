قنصلية الإمارات في لوس أنجلوس تحذّر المواطنين المتواجدين في واشنطن من الفيضانات

دعت قنصلية دولة الإمارات في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية لضرورة توخي الحيطة والحذر نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها ولاية واشنطن.

كما تؤكد البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.