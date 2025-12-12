حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عتيق محمد زيتون المهيري

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة عتيق محمد زيتون المهيري.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن صادق عزائه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.