محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء تايلاند بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى رئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند الصديقة.