67.5% من عقود زواج المواطنين بدبي خلال 2024 لعرسان في «العشرينات»        

سجلت عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات في إمارة دبي، خلال عامَي 2023 و2024، نحو 2348 عقد زواج، إذ بلغ عدد العقود في عام 2024 ما مجموعه 1244 عقداً، مقابل 1104 عقود في 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.6%، وفقاً لآخر بيانات نشرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء والصادرة عن محاكم دبي.

وأوضحت البيانات أن الفئة العمرية 20-29 عاماً شكلت 67.5%، وهي النسبة الكبرى من عقود الزواج المسجلة بين الفئات العمرية الأخرى للمواطنين الذين عقدوا قرانهم خلال عام 2024، ما يجعل هذه الفئة الأكثر إقبالاً على الزواج، ويعكس توجّه أغلبية المواطنين الواضح للزواج في مرحلة العشرينات.

وبيّنت الإحصاءات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الفئة العمرية بين 20-29 عاماً جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات في دبي، إذ بلغ عدد عقود الرجال 736 عقداً في 2024، مقابل 688 عقداً في 2023، محققة ارتفاعاً بنسبة 7%، كما بلغت عقود النساء في الفئة العمرية نفسها 840 عقداً خلال 2024، مقارنة بـ731 عقداً في 2023، بزيادة بلغت 14.9%. ويشير هذا إلى أن أغلبية الشباب يختارون الزواج في هذه الفئة العمرية، ما يجعلها الفئة الأكثر إقبالاً على الزواج، بالمقارنة مع الفئات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن الرجال في الفئة العمرية 20-29 عاماً شكلوا نحو 59.16% من إجمالي عقود الزواج المسجلة خلال عام 2024، مقابل 62.32% في عام 2023، مسجلين انخفاضاً بنحو 5.07%.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة النساء في الفئة نفسها، حيث سجلت 67.58% من إجمالي عقود عام 2024، مقارنة بـ66.21% في 2023، بزيادة بلغت 2.07%، ما يعكس استمرار هذه الفئة العمرية الأكثر إقبالاً على الزواج لدى الجنسين.

وفي المرتبة الثانية من حيث عدد العقود، جاءت الفئة العمرية 30-39 عاماً، حيث ارتفع عدد عقود زواج الرجال من 273 عقداً في 2023 إلى 364 عقداً في 2024، بنسبة نمو بلغت 33.3%، بينما سجلت النساء 247 عقداً في 2024، مقارنة بـ210 عقود في 2023، بزيادة بلغت 17.6%.

أما الفئة العمرية 40-45 عاماً وما فوق، فقد سجلت أقل عدد من العقود مقارنة بالفئات الأصغر سناً، إذ بلغت عقود الرجال 138 عقداً في 2024، مقابل 139 عقداً في 2023، بينما سجلت النساء 101 عقد في 2024، مقابل 100 عقد في 2023.

وجاءت في المرتبة الأخيرة عقود الزواج للفئة العمرية أقل من 19 عاماً لدى الرجال، حيث سجلت ستة عقود في 2024، مقابل أربعة عقود في 2023، بينما سجلت النساء 56 عقداً في 2024، مقابل 63 عقداً في عام 2023.

وسجل التوزيع الشهري لعقود الزواج بين المواطنين والمواطنات في دبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ المجموع السنوي 1244 عقداً، ارتفاعاً من 1104 عقود في عام 2023. ويُظهر تحليل الأداء الشهري لعام 2024 أن شهري فبراير ونوفمبر هما الأكثر نشاطاً، حيث سجل فبراير أعلى عدد من العقود بـ145 عقداً، تلاه نوفمبر بـ131 عقداً.

وفي المقابل، سجلت أشهر يناير ومارس وأبريل أقل الأرقام في 2024، حيث سجل يناير 80 عقداً، في حين سجل مارس وأبريل 82 عقداً لكل منهما.

وتوزعت بقية العقود كما يلي: مايو (97 عقداً)، ويونيو (103 عقود)، ويوليو (84 عقداً)، وأغسطس (91 عقداً)، وسبتمبر (106 عقود)، وأكتوبر (114 عقداً)، وديسمبر (129 عقداً).

وبمقارنة الأداء الشهري بين عامَي 2023 و2024، يتبين أن عام 2024 شهد تفوقاً واضحاً في أغلب أشهر العام، خصوصاً في الأشهر التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة الزواج، إذ ارتفعت العقود في فبراير من 109 في 2023 إلى 145 في 2024، كما شهد أغسطس قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد العقود من 63 عقداً في 2023 (وهو الأقل في ذلك العام) إلى 91 عقداً في 2024، ويُلاحظ أن مارس كان الوحيد الذي سجل انخفاضاً في عقود 2024، حيث انخفض من 111 عقداً في 2023 إلى 82 عقداً في 2024، بينما حافظ ديسمبر على مستويات عالية نسبياً، حيث سجل 110 عقود في 2023 و129 عقداً في 2024.

