«الفارس الشهم 3» تبدأ تحميل «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» لدعم غزة

بدأت بميناء خليفة (كيزاد) في أبوظبي، أمس، عملية تحميل سفينة محمد بن راشد للمساعدات الإنسانية رقم 11 التي ستتجه إلى ميناء العريش في مصر، تمهيداً لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.

وتشمل الشحنة التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، مواد غذائية ومستلزمات إيواء، وحقائب إغاثية، وملابس وطروداً صحية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية تدعم القطاع الصحي، ومعدات ميدانية ضرورية لتعزيز جهود الإغاثة، وهي جزء من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات، وتُجسّد التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الأسر المتضررة، وتعزيز جهود الإغاثة، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، استمراراً لنهجها الإنساني في مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.