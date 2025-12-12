الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية.. و2 يناير «عمل عن بُعد»

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2026 في الحكومة الاتحادية، ستكون يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يكون الجمعة الموافق الثاني من يناير 2026 يوم «عمل عن بُعد» لموظفي الحكومة الاتحادية، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.