«الهلال الأحمر الإماراتي» تفتتح عيادة متنقلة في الساحل الغربي باليمن

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادة المتنقلة في الساحل الغربي بالجمهورية اليمنية، ضمن مبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية، ودعم الأهالي في المناطق التي تعاني نقصاً في الرعاية الطبية.

وتهدف العيادة المتنقلة إلى تقديم خدمات طبية أساسية وشاملة للفقراء والمحتاجين وكبار السن وذوي الهمم، من خلال فريق طبي متخصص يوفر الفحوص والعلاجات والإرشادات الصحية وفق أعلى المعايير، بما يُسهم في الوصول إلى الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية.