اتفاقية لتعزيز الوعي الإعلامي والحماية الرقمية في الإمارات

وقّع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين القدرات الإعلامية الوطنية ومتطلبات الأمن السيبراني، في ظل تنامي وتنوع التهديدات السيبرانية، بما يعزز سلامة الفضاء الرقمي، ويدعم المبادرات الوطنية وجهود التحول الرقمي الآمن في هذا المجال الحيوي.

وقّع الاتفاقية، على هامش فعاليات قمة «بريدج 2025»، كل من رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، والمدير العام للمكتب الوطني للإعلام، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، بحضور عدد من المسؤولين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تبادل المحتوى المتخصص ببرامج التوعية في الأمن السيبراني، ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بحماية الفضاء الرقمي، وضمان الامتثال لسياسات ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع التحديات السيبرانية المتجددة.

كما تشمل الاتفاقية تبادل ومشاركة مؤشرات التهديدات السيبرانية، ودعم إنتاج الأعمال الفنية والإعلامية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي، وتطوير المنظومات التقنية وربطها بمراكز عمليات الأمن السيبراني، إضافة إلى تقديم المعلومات حول الحلول الواعدة في هذا القطاع.

ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز التنسيق في تنفيذ وتنظيم التمارين السيبرانية عبر مختلف القطاعات، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل التقنية والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية، وتقديم الدعم الإعلامي والاستشاري في التعامل مع حوادث أمن المعلومات.

من جانبه أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء منظومة وطنية متقدمة تجمع بين القدرات الإعلامية والتقنية القادرة على مواجهة المخاطر السيبرانية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن توحيد الجهود بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز المرونة الرقمية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه أكد الدكتور جمال الكعبي، أن تحصين الفضاء الرقمي الوطني يستدعي تكاملاً مؤسسياً بين صناعة الإعلام والمحتوى وحماية البنى التحتية الحيوية، وهو ما تؤسس له هذه الاتفاقية عبر بناء منظومة إعلامية وتقنية متكاملة تُسخِّر قوة منصاتنا الإعلامية الوطنية، لدعم جهود التحول الرقمي الآمن وترسيخ السيادة الرقمية لدولة الإمارات.