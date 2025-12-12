«تقدير» تُجدّد وتُسلم جواز السفر و«الهوية» للمواطنين تلقائياً

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق باقة «تقدير» للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع، وفي إطار الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية».

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية تلقائياً من دون الحاجة إلى تقديم طلب، إضافة إلى تسليم الجواز والهوية للمتعامل في محل إقامته، واختصار خطوات الخدمة من ثلاث إلى صفر خطوة، مشددة على أن المبادرة تعتبر باقة تقدير رسالة وفاء لأهل العطاء.