«الجليلة للأطفال» يحتفي بتعافي «أليكسيس» من السرطان بقرع «جرس الأمل»

احتفل مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية»، بتعافي الطفلة أليكسيس أوشي، البالغة من العمر خمس سنوات من «ورم ويلمز»، أحد الأورام السرطانية النادرة التي تُصيب الكلى لدى الأطفال، وذلك خلال أول احتفال من نوعه لـ«قرع الجرس» في المستشفى، الذي يرمز إلى انتهاء رحلة العلاج، وبدء مرحلة جديدة من التعافي والأمل.

وشكّلت هذه اللحظة محطة فارقة في رحلتها العلاجية التي امتدت تسعة أشهر، بدأت بتشخيص إصابة أليكسيس بورم متقدّم امتد إلى الرئتين، قبل أن تخوض برنامجاً علاجياً متكاملاً شمل العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي، بإشراف فريق متعدد التخصصات يضم جرّاحي الأطفال وأطباء الأورام والمعالجين المختصين.

وقال المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، الدكتور محمد العوضي: «يعكس تعافي الطفلة أليكسيس التزام (دبي الصحية) بتقديم رعاية متكاملة تتمحور حول الطفل، وتجمع بين العلاج والدعم النفسي والاجتماعي، ويبرز الدور الجوهري لفرقنا الطبية في تنسيق الجهود وتكامل الخبرات عبر مختلف مراحل العلاج، بما يجسد عهدنا: المريض أولاً».

وأضاف أن الخدمات الطبية التي تقدمها «دبي الصحية» ستظل ملتزمة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، مع الاستمرار في تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والنفسية التي تساند المرضى وأسرهم منذ بداية رحلة العلاج حتى الشفاء، ومنذ افتتاح قسم طب أورام الأطفال في أبريل 2023، تمكّن أكثر من 60 طفلاً من إتمام علاجهم بنجاح، ما يعكس تفاني الفرق الطبية وأثر البرامج المقدمة.

من جانبه قال استشاري أورام الأطفال في «دبي الصحية»، الدكتور ديرموت ميرفي: «تمثل قصة الطفلة أليكسيس الأمل والعزيمة والإصرار، وتؤكد أن مواجهة المرض بالإرادة والدعم والرعاية المتكاملة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف: «استدعت رعاية أليكسيس تكاتف جهود فريق من المختصين، لضمان حصول الطفلة على أفضل رعاية ممكنة، وهو نهج يعكس التزامنا الدائم بوضع صحة الطفل واحتياجاته في مقدمة أولوياتنا».

وعبّرت والدة أليكسيس، جيل ديميلو، عن سعادتها قائلة: «كان صوت الجرس لحظة لا تُنسى بالنسبة لنا، فهو بداية مرحلة جديدة أكثر إشراقاً وأملاً، ونشكر فريق مستشفى الجليلة للأطفال، الذي رافقنا في رحلة العلاج، على الدعم والرعاية اللذين شكّلا مصدر إلهام لنا».

يُعدّ تقليد «قرع الجرس»، الذي تتبناه العديد من المستشفيات في العالم، رمزاً للتغلب على مرض السرطان.