5 أجهزة جديدة من «الحبتور» لتوزيع الوجبات المجانية على العمال ومحدودي الدخل

قدّم مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، للمرة الثانية، مساهمة بقيمة 500 ألف درهم لدعم المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الدعم المقدم من الحبتور للمبادرة إلى مليون درهم.

وتركزت المساهمة الجديدة على شراء خمسة أجهزة رقمية حديثة، مخصصة لتوزيع وجبات الطعام المجانية على العمال والفئات محدودة الدخل، بما يعزز قدرة المبادرة على تقديم الطعام الطازج والمجاني بطريقة مبتكرة وسهلة الوصول، وفق أعلى معايير الجودة.

وقال الحبتور: «يسعدني تجديد المشاركة في المبادرة الإنسانية، بهدف توفير الخبز مجاناً للمحتاجين والعمال».

وأكد استمرار دعم المبادرة والمساهمة للمرة الثانية بمجموعة جديدة من الأجهزة التي تدعم عمل المؤسسة في إيصال الخير إلى مستحقيه، مؤكداً التزام المجموعة الدائم بالمبادرات الإنسانية التي تمس حياة الناس وتترجم رؤية قيادتنا في تعزيز العطاء والخير في كل إمارات الدولة، معرباً عن فخره بكونه جزءاً من هذا العمل النبيل.

ودعا الجميع إلى المشاركة في مبادرات الخير التي تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وقيم العطاء والتكافل العميقة في مجتمعنا.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوّع، مساهمة خلف الحبتور المتجددة، في مبادرة «خبز السبيل» التي تعكس روح العطاء والتكافل في المجتمع الإماراتي، وتُسهم في تمكين المبادرات الإنسانية المستدامة.

وقال المطوع إن دعم هذه المبادرة يُظهر نموذجاً رائداً لتفعيل الموارد الوقفية لخدمة المجتمع وتوسيع أثر العمل الإنساني المستدام.

وبدورها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، إن دعم خلف الحبتور للمرة الثانية على التوالي، يشكل مثالاً يحتذى به في مجال الوقف الاجتماعي والعمل الخيري، ويُبرز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز جودة حياة الفئات المستفيدة. كما أن الأجهزة الرقمية ستسهم في تحسين عملية توزيع الوجبات وضمان وصولها للفئات المستهدفة بسهولة وكفاءة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود دبي لتعزيز دور الوقف الاجتماعي والعمل الإنساني المستدام، وتشجيع المزيد من الجهات والأفراد على المشاركة في المبادرات التي تُحدث أثراً ملموساً في حياة الفئات الأكثر احتياجاً.