شرطة دبي تُطلق خدمة الاستعلام عن «منع السفر»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق النسخة المطوّرة من خدمة الاستعلام عن «التعاميم ومنع السفر»، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، وتتيح للمُتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها.

وتُمكّن الخدمة الجديدة المتعاملين من معرفة ما إذا كانت هناك أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم، إضافة إلى الجهة التي يجب عليهم مراجعتها في حال وجود إجراء مالي أو جنائي، ما يُجنّبهم المواقف غير المتوقعة، خصوصاً عند التخطيط للسفر أو التعاملات الرسمية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذه الخطوة تؤكد التزام شرطة دبي بتقديم خدمات استباقية ورقمية، تدعم توجهات حكومة دبي في تصفير البيروقراطية وتسهيل رحلة المتعامل، وتقليص الزمن والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهام المرتبطة بالحالة القانونية أو المالية للأفراد.

وأوضحت أن إطلاق النسخة الحديثة من خدمة الاستعلام عن «التعاميم ومنع السفر» يعكس التزام شرطة دبي الثابت بتعزيز تجربة المتعامل، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من السلاسة والشفافية في تقديم الخدمات الأمنية، عبر الانتقال من نموذج تقليدي يتطلب مراجعة جهات عدة، إلى تجربة رقمية متكاملة تضع راحة المتعامل ووقته في صميم الأولويات، وبما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي.

ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والدخول إلى خدمة الاستعلام عن «التعاميم ومنع السفر»، وإدخال البيانات المطلوبة والاطلاع على الحالة.