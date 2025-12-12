غرفة عمليات وشرطة نسائية لتأمين فعاليات «شتا حتا»

دعا مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء سيف مهير المزروعي، زوار مهرجان وفعاليات «شتا حتا» إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية والأمنية، والتعاون مع رجال الشرطة والمنظمين، خصوصاً في أوقات الازدحام وعطلات نهاية الأسبوع، والالتزام بإرشادات رجال المرور وتعليمات السلامة، ومراقبة أطفالهم، وعدم تركهم من دون إشراف، والاتصال بالرقم 999 للحالات الطارئة، وبالرقم 901 للاستفسارات العامة والملاحظات، لافتاً إلى وجود غرفة عمليات في المنطقة لتعزيز سرعة الاستجابة، وشعور الزوار بالأمن والأمان.

يأتي ذلك عقب انطلاق مهرجان وفعاليات «شتا حتا» التي تنظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري على امتداد «بحيرة ليم»، متضمنة فعاليات حافلة بالأنشطة المميزة للعائلات.

وأكد المزروعي أن فِرَق التأمين تكثف جهودها بالتزامن مع انطلاق الموسم الثاني من مهرجان وفعاليات «شتا حتا»، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، الأمر الذي وفر حركة سير ومرور مرنة وسلسة، وحقق انسيابية تنقل لمئات الزوار الذين توافدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، من دون تسجيل أي اختناقات مرورية تُذكر.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص لجنة تأمين الفعاليات على توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار، بما يعزز من مكانة حتا كوجهة شتوية سياحية رائدة في دولة الإمارات، ويعكس كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية والتنظيمية في إدارة الحشود والفعاليات الكبرى.

من جهته، أكد مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، العقيد علي عبيد البدواوي، أن شرطة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، عملت على تشكيل فرق عمل داخلية وخارجية لتأمين الحركة المرورية، وتوزيع الأفراد بشكل مدروس على مداخل ومخارج الفعاليات، كما تم للمرة الأولى هذا العام تخصيص منطقة مواقف جديدة، تتسع لنحو 500 مركبة بالقرب من مهرجان بحيرة ليم، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الطرق المحيطة، وفي تنظيم وقوف المركبات بطريقة سلسة وآمنة.

وأشار البدواوي إلى أن فرق العمل نجحت في تفادي أية أزمات مرورية نتيجة التزام الزوار بالتعليمات، وتعامل فرق العمل بشكل فوري مع أي تجاوزات لضمان سلاسة الحركة داخل وحول موقع المهرجان.

وأشار إلى أن شرطة دبي، وبالتعاون مع «براند دبي»، قامت بتجهيز غرفة عمليات متكاملة في موقع الحدث، مزودة بأحدث التقنيات لمتابعة جميع مجريات المهرجان، وتعزيز الشعور بالأمان لدى الزوار.

كما خصصت الشرطة فرقاً شرطية نسائية للتعامل مع العائلات والأطفال، إلى جانب مشاركة متطوعين من شباب حتا في دعم فرق العمل، وتعزيز جهود التنظيم الميداني.

مؤكداً أن فرق الشرطة الميدانية مجهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن سلامة الجميع.