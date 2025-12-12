الإمارات تتضامن مع العراق.. وتُعزّي في ضحايا الفيضانات والسيول بإقليم كردستان

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول، التي وقعت بمناطق عدة في محافظتَي السليمانية وكركوك بإقليم كردستان العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وللحكومة العراقية.

إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة وصادق تعازيها، في ضحايا انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.