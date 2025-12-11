"طرق دبي" تطلق الخدمة التجريبية لمركبات روبوتاكسي ذاتية القيادة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخدمة التجريبية لمركبات روبوتاكسي للجمهور عبر تطبيق أوبر في إمارة دبي، وذلك بالشراكة مع شركة وي رايد المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة أوبر تكنولوجيز، في خطوة تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.

وأكّدَ المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد بهروزيان، أن مركبات (روبوتاكسي) من وي رايد عبر تطبيق أوبر ستكون متوفرة في منطقتي أم سقيم وجميرا، وهما من أبرز المناطق في دبي وهما قريبتان من الشواطئ العامة، وستتوفر خدمة حجز مركبة روبوتاكسي من وي رايد للجمهور من مختلف شرائح المجتمع عبر تطبيق أوبر من خلال اختيار خدمة ذاتية القيادة.

وقال: يأتي هذا الإطلاق امتداداً للبرنامج التجريبي المشترك بين الهيئة وشركة وي رايد، الذي شهد منذ إعلان الشراكة في أبريل 2025 إجراء اختبارات متتابعة تضمن انتقالاً سلساً نحو حلول التنقّل الذاتي، وتعمل الخدمة حالياً بوجود (سائق مختص) في المركبة لضمان خدمة آمنة وموثوقة، تمهيداً لإطلاق خدمة كاملة دون سائق مطلع العام 2026.

من جهتها، قالت المديرة المالية ورئيسة الأعمال الدولية في شركة وي رايد جينيفر لي: يعود تقدمنا في دبي بفضل تقنيات القيادة الذاتية التي نطوّرها، التي خضعت للاختبار والتحقق في أسواق متعددة حول العالم، ونحن نحقق توسعاً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مدفوعين برؤيتنا لنشر عشرات الآلاف من مركبات روبوتاكسي بحلول العام 2030، ويسعدنا العمل مع جهات تنظيمية رائدة في المنطقة مثل هيئة الطرق والمواصلات، التي تشاركنا في الطموح ذاته في تطوير منظومة التنقّل الذكي، ومع شركة أوبر، التي تدعم منصتها العالمية تسريع تبني حلول النقل دون سائق.

وعلّق رئيس قسم التنقل الذاتي في شركة أوبر بالقول سرفراز ماريديا: نعمل في أوبر على بناء مستقبل النقل باعتبار منصتنا أكبر شبكة هجينة في العالم تجمع بين السائقين والمركبات ذاتية القيادة، ويسعدنا أن نشهد تبنّي تقنيات القيادة الذاتية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوتيرة سريعة، ويؤكد هذا الإطلاق في دبي التزامنا المستمر بدعم رؤية دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي في مستقبل التنقل، وذلك عبر تحويل 25% من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

ويعزّز هذا الإطلاق الدور الريادي لدبي في مجال التنقل الذكي، ويدعم خطط وي رايد وأوبر لتوسيع عملياتهما في المنطقة مع التطلع إلى نشر آلاف المركبات ذاتية القيادة خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك وي رايد حالياً ما يقارب 150 مركبة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط، من بينها أكثر من 100 مركبة روبوتاكسي.

وتشهد دبي نمواً سكانياً متواصلاً تجاوز 4 ملايين نسمة، وهو ما يسهم في رفع وتيرة التنقل ويعزز الاعتماد على خدمات التنقّل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات في الإمارة، حيث سجّلت منظومة النقل في دبي خلال عام 2024 أكثر من 153 مليون رحلة عبر وسائل النقل العام ومركبات الأجرة والتنقّل المشترك الذي يشمل خدمات التنقّل من خلال تطبيقات طلب المركبات، كما ارتفع الإقبال على خدمات التنقّل المشترك بنسبة 28% مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد تنامي الطلب على حلول تنقّل أكثر ابتكاراً ومرونة، ويهيّئ بيئة مناسبة لتطوير وتوسيع تشغيل خدمات المركبات ذاتية القيادة خلال المرحلة المقبلة.