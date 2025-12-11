الخميس 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية والجمعة 2 يناير "عمل عن بعد"

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2026م في الحكومة الاتحادية، ستكون يوم الخميس الموافق 01 يناير 2026م، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 02 يناير 2026م "عمل عن بعد" لموظفي الحكومة الاتحادية، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وبهذه المناسبة رفعت "الهيئة" أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.