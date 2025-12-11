إدراج فن “الآهلة” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو

نجحت دولة الإمارات في إدراج فن “الآهلة” كملف وطني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": دولة الإمارات تنجح في إدراج فن “الآهلة” كملف وطني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.. وتسجيل “البشت” و”زفة العروس” و”الكحل العربي” كملفات عربية مشتركة".

وأضاف: " كل الشكر لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جهودها التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الذي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في صون تراثها الثقافي غير المادي".