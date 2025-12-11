الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الفيضانات والسيول في إقليم كردستان

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول التي وقعت بمناطق عدة في محافظتي السليمانية وكركوك بإقليم كردستان العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة العراقية.