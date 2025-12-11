الوصول قبل موعد الرحلة بـ 4 ساعات.. نصائح من فلاي دبي لمسافريها عبر "دبي الدولي"

توقعت شركة فلاي دبي أن يشهد مطار دبي الدولي خلال الأيام المقبلة ازدحاماً أكبر من المعتاد خلال فترة عطلة الشتاء، ناصحة مسافريها بالوصول قبل موعد رحلتهم بأربع ساعات على الأقل.

ودعت المسافرين عبر موقعها الإلكتروني بأن يقوموا بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، عبر قسم «إدارة الحجوزات» على موقع الشركة، وأن يتموا إجراءات السفر إلكترونياً، قبل الإقلاع بفترة تتراوح بين 48 ساعة و75 دقيقة، أو من خلال خدمة إنجاز السفر من المنزل، أو مركز فلاي دبي في الشارقة.

وشددت الناقلة على ضرورة مراجعة تفاصيل الأمتعة المسموح بها، والالتزام بالوزن والمواد المسموح نقلها، مع تغليف الأغراض القابلة للكسر، ووضع بطاقة بيانات الاتصال على كل حقيبة. كما نصحت بالاستفادة من أكشاك الخدمة الذاتية في المبنى رقم 2، لإتمام إجراءات السفر، وطباعة بطاقات الأمتعة، ومتابعة شاشات معلومات الرحلات، للتأكد من بوابة المغادرة، والوجود عندها في الوقت المناسب.

وأكدت أن هذه الإرشادات تساعد المسافرين على قضاء تجربة سفر سلسة ومريحة، خلال موسم الذروة الشتوي، وتضمن وصولهم إلى وجهاتهم بأمان ويسر.