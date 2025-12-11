«تمكين المجتمع» تختصر وقت تنفيذ خدماتها بمعدل 376 يوم عمل

حققت وزارة تمكين المجتمع نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وانعكس الأثر المترتب على عملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كل قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، إضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراء، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.

وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية.

وارتكزت جهود الوزارة، في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي»، من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، إضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام».