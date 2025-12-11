متعاملون يتعرضون لتنفيذ معاملات نقل ملكية مركباتهم دون علمهم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها ورد إليها العديد من الحالات التي جرى فيها استخدام حسابات متعاملين، من دون علمهم، لتنفيذ معاملات نقل ملكيات المركبات واللوحات، وغيرها من العمليات التي قد لا يلاحظ أصحابها حدوثها فوراً، نتيجة مشاركة أفراد بيانات الدخول الخاصة بهم مع آخرين.

وحذّرت الهيئة من المخاطر الناجمة عن مشاركة معلومات تسجيل الدخول إلى منصاتها الرقمية، مؤكدة أن تسريب هذه البيانات ولو لمرة واحدة قد يتيح لجهات غير مصرح لها الوصول إلى حسابات المستخدمين واستغلالها.

وأكدت الهيئة، عبر منصاتها الرقمية،أن مشاركة بيانات تسجيل الدخول تعادل عملياً منح الآخرين صلاحيات كاملة للتصرف في المركبات واللوحات المرتبطة بالحساب، مشددة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها تحت أي ظرف.

ودعت «طرق دبي» المتعاملين إلى ضرورة الاعتماد على الهوية الرقمية (UAE Pass) عند تسجيل الدخول إلى منصاتها وخدماتها، باعتبارها الوسيلة الأكثر أماناً لحماية الحسابات ومنع أي محاولات للاستخدام غير المشروع.

وأكدت أن الحفاظ على سرية بيانات الدخول مسؤولية مشتركة، وأن وعي المتعاملين يشكّل عاملاً أساسياً في حماية ممتلكاتهم وضمان تنفيذ معاملاتهم بأمان وسلاسة.