الإمارات تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813، والذي يعد أول قمر اصطناعي عربي بتقنية التصوير الطيفي الفائق لإتاحة قدرات غير مسبوقة في دراسة النظم البيئية والمناخية ورصد التغيرات على سطح الأرض.

كما يعتمد على 3 تقنيات متكاملة: جهاز التصوير الطيفي، والكاميرا البانكروماتية، ومستقطب الغلاف الجوي. وسيدعم القمر إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسياسات البيئية والتنموية العربية، مع تقليل الاعتماد على القياسات الأرضية المكلفة.



وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء عصر جديد للعمل الفضائي العربي المشترك من خلال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وبناء القدرات الفضائية عبر تطوير مهارات المهندسين والعلماء العرب الشباب، إلى جانب دعم التنمية المستدامة من خلال تكنولوجيا رصد الأرض.