الفحص الذكي في رأس الخيمة يخفض زمن اختبار القيادة بنسبة 80%

نجحت قرية الفحص الذكي للسائقين برأس الخيمة في خفض زمن اختبار القيادة، بنسبة 80% للسيارات الأوتوماتيكية و70% للسيارات العادية.

وتوفر القرية خدمة «VIP» لإتاحة إنجاز رخصة القيادة خلال زمن قياسي قدره خمس دقائق فقط.

وأكد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، أن هذا التقدم في تسهيل إجراءات المتعاملين يعكس مدى ريادة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في اعتماد الحلول الذكية لتحسين تجربة المتعاملين وتسريع الإجراءات عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المتميزة الموجهة للمتعاملين بما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية.

وقال إن قرية الفحص الذكي في رأس الخيمة مزودة بالمعدات اللازمة كافة، والأنظمة الذكية ذات الجودة العالية، التي توفر خدمة الفحص الذكي للمختبرين، وتتيح لهم إمكانية إجراء فحص السياقة من دون تدخّل العنصر البشري، بدقة عالية، من خلال الاعتماد على المركبات المزودة بأحدث معايير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، فيما تجري عملية التتبع من قبل الموظف المختص من داخل غرفة المراقبة والتحكم وترسل صورة نصية للمتقدم تعلمه بنتيجة اختباره، وأضاف أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق مفهوم جودة الحياة على أرض الواقع عبر تقديم خدمات استباقية راقية وفق أعلى المعايير التي تسهم في خفض زمن رحلة المتعامل وتضمن تحقيق إسعاده.