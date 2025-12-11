تنظيم العرس الجماعي التاسع في دبي خلال 2025 لتخفيف الأعباء عن المقبلين على الزواج

نظّمت جمعية النهضة النسائية في دبي، بمقرها الرئيس، العرس الجماعي التاسع لعام 2025، وذلك ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وفي إطار مبادرات الجمعية في «عام المجتمع»، وذلك بهدف تمكين الشباب، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المقبلين على الزواج.

ويأتي تنظيم العرس في سياق توجه وطني يدعم استقرار الأسرة الإماراتية، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وتمكينهم من بدء حياتهم الزوجية ضمن بيئة مستقرة، تعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الأصيلة.

وقالت المشرف العام على مبادرة الأعراس الجماعية، عفراء مبارك الحاي، إن النسخة التاسعة من العرس استهدفت 15 شاباً من الفئة التي لم تستفد من صندوق الزواج أو برامج الأعراس الجماعية الأخرى لعدم انطباق الشروط عليهم، إضافة إلى شريحة من أصحاب الهمم، في خطوة تجسّد التزام الجمعية بدورها المجتمعي في سد الفجوات، ودعم الفئات التي قد تواجه تحديات في بناء أسرة مستقرة.

وثمّنت الدعم السخي الذي قدمته إحدى سيدات الأعمال الإماراتيات، والذي أسهم في تعزيز استدامة المبادرة، وتوسيع نطاق المستفيدين منها، مؤكدة أن هذا العطاء يجسّد روح التكافل والتلاحم الاجتماعي المتجذرة في دولة الإمارات، ويعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وأوضحت أن مبادرة العرس الجماعي تعد من أهم البرامج الاجتماعية التي تبنتها الجمعية لتمكين الشباب وتحصين الأسرة الإماراتية من التحديات الحديثة، مشيرة إلى أن اختيار الفئات التي لم تستفد من صندوق الزواج يعبّر عن حرص الجمعية على توفير فرص حقيقية للشباب لبناء أسر مستقرة وسعيدة.

وأكدت أن جمعية النهضة النسائية ستواصل إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز تماسك المجتمع، وتسهم في بناء أسر إماراتية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

