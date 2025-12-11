حملة تفتيش موسعة في دبي للحد من الوقوف العشوائي للشاحنات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها حملة تفتيشية موسعة لرصد الممارسات الخاطئة من سائقي الشاحنات، والمتمثلة في الوقوف العشوائي على الطرق الرئيسية في الإمارة، ويأتي تنفيذ الحملة ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وسائقي الشاحنات، ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق، والحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.

وباشرت الهيئة بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على الشوارع الرئيسية وتحت الجسور، في عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها لضبط السلوكيات المخالفة والحد من الممارسات التي تعيق حركة السير وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق، ما يعزز من الانسيابية والسلامة المرورية في شوارع الإمارة.

وتهدف الهيئة من الحملات التفتيشية المنفذة إلى تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وحماية المرافق العامة والبنية التحتية والحفاظ على سلامة الطريق من أي ممارسات مخالفة، مؤكدة مواصلتها تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري وروتيني، إلى جانب حملات عشوائية، لرصد أي تجاوزات، ومخالفة منتهكي حرم الطريق في مختلف مناطق الإمارة.

وتحرص الهيئة بشكل مستمر على توعية شركات الشحن وسائقي المركبات الثقيلة من أصحاب الشاحنات بمخاطر الوقوف العشوائي وأهمية الالتزام بمناطق الوقوف المخصصة للشاحنات، حيث وفّرت الهيئة 14 استراحة مخصصة للشاحنات في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في سبيل توفير أعلى سبل الراحة لسائقي الشاحنات، لاسيما خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق في الإمارة، وخفض الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، والممارسات المخالفة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وتدعو الهيئة شركات الشحن وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية والتشغيلية، حيث يُعد الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن حرم الطريق أو على الشوارع الرئيسية مخالفة صريحة، وتبدأ الغرامات المالية من 5000 درهم، وتتضاعف في الحالات المتكررة أو الجسيمة لتصل إلى 200 ألف درهم، وذلك بحسب نوع المخالفة وتأثيرها على السلامة والانسيابية المرورية، ووفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق.

جدير بالذكر أن الهيئة - في إطار تعزيز السلامة والانسيابية المرورية، والحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسية، وتحسين تجربة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية - قامت بتحديد مواقع مخصصة لاستراحات الشاحنات في عدد من المناطق الاستراتيجية في الإمارة، حيث تضم هذه الاستراحات مواقف ومرافق وخدمات متنوعة تلبي احتياجات سائقي المركبات الثقيلة وشركات النقل، وتشمل مصليات، ومحطات لتعبئة الوقود (الديزل)، ومتاجر ومطاعم، وورشاً لصيانة الشاحنات، ومناطق مخصصة لراحة السائقين، كما أولت الهيئة اهتماماً بتوزيع هذه الاستراحات على الطرق السريعة والرئيسية بما يضمن سهولة الوصول إليها ويوفر بيئة آمنة وملائمة للسائقين.

• «الحملة» تدعو إلى استخدام الاستراحات المخصصة والمزوّدة بمواقف ومرافق خدمية متكاملة.

• غرامات تصل إلى 200 ألف درهم لضمان التزام سائقي الشاحنات بالضوابط التنظيمية.