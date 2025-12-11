رجل أعمال يدعم مبادرة «خبز السبيل» بـ 5 أجهزة ذكية

قدّم مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ماج القابضة»، موفق أحمد القدّاح، مساهمة نوعية لدعم المرحلة الجديدة من مبادرة «خبز السبيل»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، عبر توفير خمسة أجهزة حديثة مخصّصة لتوزيع وجبات الطعام للعمال والفئات ذات الدخل المحدود في إطار تعزيز دور العمل الوقفي الاجتماعي وريادة دبي في المبادرات الإنسانية المستدامة.

وتدعم الأجهزة الجديدة قدرة المبادرة على تقديم وجبات الطعام الطازجة بطريقة مبتكرة، تضمن وصوله للفئات المستهدفة بسهولة وجودة عالية، بما يعكس نموذجاً رائداً لتفعيل الموارد الوقفية وتسخيرها لخدمة المجتمع.

وتتميز الأجهزة الجديدة بتصميم حديث ومتطور، مزوّد بشاشة رقمية سهلة الاستخدام، ونظام تبريد يحافظ على الطعام طازجاً، إضافة إلى مؤشرات ذكية لمتابعة حالة الجهاز ومستوى الامتلاء والصيانة، كما تم اعتماد نظام هوية ذكية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على وجبة واحدة يومياً، بما يضمن عدالة التوزيع، واستفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد المحتاجين.

وسيتم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد ومساكن العمال في دبي، مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً، عبر تركيب مزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة، لتغطية مناطق إضافية وفقاً لاحتياجات الفئات المستفيدة.

وأكدت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، أن مساهمة رجل الأعمال موفق القدّاح تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم المبادرات الإنسانية.

وقالت إن مبادرة «خبز السبيل» تجسد رؤية دبي في توفير حلول إنسانية مستدامة للمجتمع من خلال نموذج ملهم ومبتكر للعمل الوقفي، كما تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بأسلوب أكثر تطوراً واستدامة، وثمنت المساهمة التي تُظهر كيف يمكن لأصحاب الأعمال تبني دور فاعل في دعم المبادرات الاجتماعية التي تترك أثراً مباشراً على حياة الأفراد.

من جانبه، عبّر موفق أحمد القدّاح عن سعادته بالمساهمة في المبادرة، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن مبادرة «خبز السبيل» تعبر عن جوهر قيمنا الإنسانية وتعكس روح البذل والعطاء المتأصلة في ثقافة دولة الإمارات في تقديم الخير بلا مقابل.