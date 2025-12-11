شرطة دبي تعزز الوعي المروري لـ 90 سائق حافلة مدرسية

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الحافلات المدرسية يُعد أولوية استراتيجية، لما له من دور مباشر في ضمان سلامة الطلبة أثناء انتقالهم اليومي من وإلى المدرسة.

جاء ذلك خلال سلسلة من المحاضرات نظمتها شرطة دبي في مدرسة «جارديان ون»، واستفاد منها أكثر من 90 سائق حافلة مدرسية.

وتضمنت المحاضرات محاور متعددة أبرزها قواعد القيادة الآمنة في محيط المدارس، وأفضل الممارسات في التعامل مع الطلبة أثناء الصعود والنزول من الحافلات، والسرعات المقررة في المناطق التعليمية، وأهمية الصيانة الدورية للحافلات، وكيفية التصرف أثناء الحوادث، كما شملت المحاضرات استعراضاً لحوادث واقعية نتجت عن الإهمال أو السلوكيات الخاطئة، بهدف تعزيز الوعي بخطورة التجاوزات، إضافة إلى تقديم إرشادات تساعد السائقين على تجنب الأخطاء الشائعة أثناء القيادة.