شرطة الشارقة تحبط عمليتي تهريب لـ 17 كيلوجرامًا من "الكوكايين"

أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بمديرية وقاية ومكافحة المخدرات مخطط تهريب واسع قادته شبكة دولية متمركزة في أربع دول، حاولت إدخال أكثر من 12 كيلوجرامًا من مخدر الكوكايين إلى الدولة بقصد ترويجها، وذلك بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة الذين أثبتوا كفاءتهم العالية في العمل الميداني من خلال دقة المتابعة ورصد التحركات المشبوهة وسرعة الاستجابة في جمع المعلومات والتنسيق الفعال مع القيادة؛ مما يعكس المستوى المتقدم من الجاهزية والانضباط الأمني والذي أدى بدوره إلى إحباط مخطط التهريب بنجاح.

وأكد مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات العميد ماجد سلطان العسم, أن العملية أسفرت عن ضبط المهرب الرئيسي من الجنسية الآسيوية فور قدومه إلى الدولة عبر إحدى الدول الخليجية، كما تم ضبط المستلمين داخل الدولة متلبسين وهما شخصان من الجنسية الإفريقية، وأوضح أن التحقيقات وعمليات البحث والتحري وبالتعاون مع المركز الوطني للاستعلام المبكر، مكّنت الفرق المختصة من تحديد بيانات مسافر آخر يحمل الجنسية ذاتها كان متجهاً من إحدى الدولة الخليجية إلى دولة أخرى مروراً بأحد مطارات الدولة، وعلى الفور وخلال أقل من ساعتين تم التنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتمرير بيانات المشتبه ووسيلة إخفائه للمضبوطات إلى الدولة المتجه إليها، والتي نجحت بدورها في ضبط ما يقارب 5 كيلوجرامًا من مخدر الكوكايين.

وأشاد العسم بالجهود المشتركة التي أسهمت في إسقاط هذا المخطط الدولي، مؤكداً أن العمل الاحترافي والدقة العالية في متابعة بيانات وتحركات عناصر الشبكة أسهما في ضبط العمليتين خلال فترة قياسية، في انعكاس واضح لجهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات، وتعزيز العمل الأمني المتكامل مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية.

وأكدت شرطة الشارقة أن إحباط العمليتين خلال فترة زمنية وجيزة يجسد كفاءة المنظومة الأمنية في الإمارة، كما أنه يعكس مستوى التنسيق المتقدم بين الجهات المعنية، واستمرار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات.