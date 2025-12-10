محكمة التمييز بدبي: لا يجوز المطالبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ بوثيقة التأمين

أقرت محكمة التمييز بدبي مبدأ جديداً، بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، مضمونه أنه "لا يجوز للمؤمن له أو قائد المركبة المتسببة في الحادث أو الأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له – إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه- أن يطالبوا شركة التأمين المؤمنة على تلك المركبة بتعويض يتجاوز حدود المبلغ المحدد في الملحق الإضافي لوثيقة التأمين بحجة أن ما لحق أياً منهم من إصابات بدنية تتجاوز تلك القيمة".

