«الخارجية» تحظر السفر إلى مالي.. وتدعو المواطنين الموجودين فيها إلى العودة

نظراً للأحداث الراهنة في جمهورية مالي، تحظر وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية مالي، كما تدعو المواطنين الموجودين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الموجودين في مالي ضرورة التواصل معها، عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات، والمتوافر على مدار الساعة.