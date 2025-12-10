«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» و«الإيسيسكو» تُكرّمان الفائزين بجائزة «تطوير المنشآت التربوية»

كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في العاصمة الأذرية باكو، الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة حمدان - الإيسيسكو لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر «إطلاق مؤشر الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي»، بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حميد القطامي، وأعضاء المجلس، وبمشاركة رفيعة المستوى من عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية والعلماء والخبراء.

وفاز بالجائزة ثلاثة مشاريع رائدة في دعم التعليم، من اليمن والمغرب وأذربيجان، بلغ إجمالي قيمة برامجها التطويرية أكثر من 28 مليون دولار، تم توجيهها لدعم تطوير التعليم وتحسين البنية التربوية في مجتمعات متعددة، كما تزامن مع حفل التكريم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين المؤسسة و«الإيسيسكو»، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع نطاق العمل المشترك في دعم المبادرات التعليمية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم: «إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية - وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات - تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي إنما يكون في الإنسان، وإن أعظم أوجه هذا الاستثمار هو دعم العلم والمعرفة والتميّز أينما أُنبتت بذورها ونشأ حراكُها. ومن هنا جاءت هذه المبادرة المشتركة من المغفور له، بإذن الله، الوالد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لتحفيز الدعم في مجال التعليم، وتكريم النماذج الملهمة التي تسهم في نهضته واستدامته في عالمنا الإسلامي».

وأضاف الشيخ راشد بن حمدان أن الجائزة استطاعت أن تحقق أثراً عميقاً في تعزيز جودة البيئة التعليمية في العديد من المجتمعات النائية، وأسهمت في إبراز قيمة المسؤولية والشراكة المجتمعية، وتشجيع التطوع في دعم التعليم، ومساندة جهود الحكومات في الدول الإسلامية.

وقد أسفر قرار لجنة تحكيم الجائزة عن فوز مشروع «النموذجيات»، التابع لمؤسسة حضرموت - تنمية بشرية بالجمهورية اليمنية، كما فازت من المملكة المغربية المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي عن مشروع «تجهيز أقسام التعليم الأولي في المناطق القروية وشبه القروية والحضرية»، وفازت مؤسسة حيدر علييف من جمهورية أذربيجان، عن مشروع «برنامج الدعم التربوي والاجتماعي».