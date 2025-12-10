«الأرصاد»: أمطار متفرقة من الجمعة إلى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة الجوية للدولة، من ليل بعد غد إلى الجمعة 19 ديسمبر الجاري، تشهد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، وتصاحبه تشكلات مختلفة من السحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية أحياناً.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الطقس المتوقع، بعد غد، فيكون صحواً إلى غائم جزئياً ويصبح غائماً ليلاً وصباح السبت المقبل على الجزر والسواحل، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 35 كم/س.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت المقبل غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة سقوط أمطار، خصوصاً على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد المقبل على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 40 كم/س.