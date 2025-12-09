"الخارجية" تحظر السفر إلى مالي وتدعو المواطنين الموجودين فيها إلى العودة في أقرب وقت

حظرت وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية مالي نظراً للأحداث الراهنة. كما دعت المواطنين الموجودين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الموجودين في مالي بضرورة التواصل معها عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات والمتوفر على مدار الساعة.