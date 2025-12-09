طحنون بن زايد ومدير "إف بي آي" يبحثان تعميق الشراكة الاستراتيجية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني اليوم في أبوظبي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" كاش باتل.

وبحث الجانبان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الجانبان خلال اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون أمنية مشتركة بين البلدين الصديقين.