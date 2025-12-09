وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثامنة إلى سريلانكا ضمن الجسر الجوي الإماراتي

وصلت اليوم إلى مطار العاصمة السريلانكية كولومبو طائرة المساعدات الإنسانية رقم (8) ضمن الجسر الجوي الإماراتي، حاملةً (1080) طرداً غذائياً، ليصل إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة منذ بدء الاستجابة إلى أكثر من 116 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، تشمل الغذاء ومواد الإيواء والدعم اللوجستي.

وتؤكد دولة الإمارات من خلال فرقها الميدانية وجسرها الجوي المتواصل التزامها بدعم الشعب السريلانكي الصديق وتعزيز جهود الإنقاذ والإغاثة والتعافي من آثار الفيضانات.