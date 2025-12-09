طقس الإمارات.. امتداد منخفض جوي وأمطار متفرقة من الجمعة ولمدة أسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية للدولة من ليل الجمعة المقبلة إلى الجمعة 19 ديسمبر، تشهد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً ويصاحبه تشكلات مختلفة من السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية أحياناً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في بحر الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس الأربعاء الخميس، الأربعاء، صحو إلى غائم جزئيا أحياناً خاصة شرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما سيكون الطقس المتوقع يوم الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً وصباح السبت على الجزر والسواحل مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز، أن يكون الطقس السبت غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خاصة على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية، ورطب ليال وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.