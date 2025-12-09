شكر وتقدير لرئيس الدولة من مدير منظمة الصحة العالمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، جزيل الشكر والتقدير، من مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي شكر دولة الإمارات أيضا، على دعمهم الذي سيوفر رعاية صحية إنسانية هامة للملايين ممّن هم في أمس الحاجة لها.

واستجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، أعلنت الإمارات دعما بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم.