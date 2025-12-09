90 ألفاً شاركوا في احتفالات «فرجان دبي» بعيد الاتحاد الـ 54

اختتمت مؤسسة فرجان دبي احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ54، التي أقيمت في إطار الشهر الوطني، وامتدت خلال الفترة من الأول إلى السابع من ديسمبر الجاري، بمنطقتي الخوانيج وجميرا، وسط حضور جماهيري واسع بلغ نحو 90 ألف مشارك في فعاليتَي «الوارفة» و«الدانة»، اللتين قدمتا نموذجاً ثرياً للفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز روح الاتحاد وترسيخ الهوية الوطنية في أحياء دبي.

وجاءت الفعاليات هذا العام لتجمع بين الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، ودعم روّاد الأعمال من المواطنين، واستعراض المواهب الفنية والموسيقية والحرف اليدوية والتراثية بطريقة أعادت للحيّ الإماراتي روحه الأصيلة، ورسّخت قيم التكافل والتشارك التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وعبرت «فرجان دبي» عن فخرها بالنجاح الكبير للفعاليات هذا العام، مؤكدة أن هذا الزخم يعكس مكانة الفعاليات المجتمعية في تعزيز الارتباط بالهوية الوطنية، وإتاحة مساحات نابضة بالحياة لأهالي دبي للاحتفال بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية.

وشهدت منطقتا الخوانيج وجميرا زخماً كبيراً على مدار أسبوع كامل، حيث شهدت ساحات الوارفة والدانة مشاركة مجموعة من المطاعم والمشاريع الوطنية الصغيرة، والعروض التراثية، وفعاليات الأطفال، والأنشطة التفاعلية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأسر، إلى جانب الحرفيين الإماراتيين الذين أعادوا إحياء ملامح من التراث المحلي من خلال أعمالهم اليدوية.

كما شارك عدد من الفرق الفنية والمواهب المحلية التي قدمت عروضاً متنوعة حافظت على الطابع الوطني والاحتفالي، وخلقت أجواءً من الفرح في أوساط سكان دبي وزوارها، وهو ما جعل الفعاليات هذا العام إحدى أكبر النسخ من ناحية الإقبال والتفاعل المجتمعي.

وحظي عدد من أصحاب المشاريع الوطنية الناشئة بفرصة مميزة لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار، في خطوة تعكس التزام «فرجان دبي» بدعم رواد الأعمال، وإتاحة منصات مباشرة تمكّنهم من الوصول للجمهور وتوسيع قاعدة عملائهم.

من جانبها، أكدت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان، أن الفعاليات نجحت في تحقيق أهدافها المجتمعية والوطنية، وقالت: «احتفالات هذا العام بعيد الاتحاد خلقت حالة مميزة من الفرح والالتفاف الوطني في أحياء دبي، ولامسنا حجم السعادة التي عبّر عنها الجمهور بحضوره المكثّف على مدار ستة أيام، كان هدفنا أن يعيش الزوار أجواء الاتحاد بالقرب من منازلهم، وفي مساحات مجتمعية تعكس روح الحي الإماراتي، وقد تحقق ذلك بصورة واضحة».

وأضافت: «الإقبال المتزايد على فعاليات (الوارفة) و(الدانة) يعكس اهتمام مجتمع دبي بالفعاليات الوطنية ورغبته في الاحتفاء بروح الاتحاد في أجواء أسرية وقريبة من الناس كما نوجه الشكر لكل الرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاح الفعاليات، وقدموا تجارب مميزة أضفت قيمة كبيرة لهذا الحدث السنوي الذي نفخر بتنظيمه».