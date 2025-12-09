«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تُصدر تقريراً لسد فجوة الذكاء الاصطناعي عربياً

أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريراً بحثياً جديداً، بعنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي.. الحوكمة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بدعم من Google.org، وذلك خلال المنتدى العربي الثاني للإدارة العامة الذي استضافته دبي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

ويسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه منظومة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وسبل تطوير الأطر التنظيمية والبنى التحتية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

ويعتمد التقرير على دراسة ميدانية شملت 327 شركة صغيرة ومتوسطة عبر 10 دول عربية، حيث أظهرت النتائج جاهزية مرتفعة لكل من الإمارات والسعودية في مجالات الحوكمة والاستثمار والبنية التحتية، مقابل تحديات مازالت تواجه دولاً أخرى، مثل عدم اتساق اللوائح وضعف التمويل ونقص الكفاءات، كما أبدت 69% من الشركات المشاركة تفاؤلاً بآفاق قطاع الذكاء الاصطناعي في بلدانها، مدفوعة بالسياسات الحكومية الداعمة والزخم العالمي المتنامي في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور علي بن سباع المري، أن المنطقة تشهد لحظة محورية في تبني الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة سد الفجوة الحالية عبر تعزيز الحوكمة الشاملة، وتوفير بنية تحتية قوية وتمويل مستدام وأطر تنظيمية وأخلاقية واضحة، بما يُمكّن الابتكار ويسهم في صياغة خارطة طريق مستقبلية للنمو الاقتصادي.

وقالت مديرة الشؤون الحكومية والسياسات العامة في شركة Google في الإمارات، رشا الحلاق، إن المشروع يُقدّم رؤية معمقة حول واقع الشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجهها، وفرص تطوير بيئة ابتكار تنافسية إقليمية.