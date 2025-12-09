تأسيس مختبر ابتكار مشترك بين جامعة خليفة و«غوانجو» الصينية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «غوانجو باييون» الصينية للمعدات الكهربائية، لتأسيس مختبر ابتكار مشترك، والتعاون في البحث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيات الكهربائية.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري، ورئيس شركة «غوانجو باييون»، ديجاو هو.

ويشمل التعاون تطوير مشروعات صناعية أكاديمية مصممة لتلبية احتياجات منطقة الخليج العربي في ما يتعلق بشبكات الكهرباء ودمج الطاقة المتجددة ونظم التخزين وإلكترونيات الطاقة المتطورة وشبكات الكهرباء الهجينة بين التيار المتردد والمستمر وتزويد قطاع النقل بالكهرباء وتطبيقات الهيدروجين الأخضر والاندماج السلس بين نظم البيانات ونظم الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشمل التعاون أيضاً تدريبات لطلبة جامعة خليفة، وتبادلاً تقنياً بين الطرفين، وندوات مشتركة تشارك فيها الجهات ذات الصلة في القطاع الصناعي.

ويعد مركز بحوث الطاقة المتقدمة في جامعة خليفة مركزاً للبحث والتطوير التكنولوجي لشركة «غوانجو باييون»، التي ستتاح لها الاستفادة من مختبرات المركز، وإشراك باحثيها في تطوير مشروعات بحثية مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، كما سيحظى المركز بإمكانية الاستفادة من مختبرات الشركة لتحقيق التكامل التام بين الشريكين.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري إن هذه الشراكة تسهم في إسراع التحول الاستراتيجي لنظم الطاقة، وإطلاق العنان لإمكانية تسويق هذه النظم في منطقة دول الخليج العربي وعلى مستوى العالم، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى مما توفره منتجات «غوانجو باييون»، والمصادر والخبرات التقنية التي يمتلكها مركز بحوث الطاقة المتقدمة بجامعة خليفة.

ويحصل طلبة جامعة خليفة على فرص التدريب الصيفي والتدريب المشترك في المنشآت الصناعية والبحثية، التابعة لشركة غوانجو باييون، بما يضمن تبادل المعرفة وتطوير المهارات التي تدعم التحولات الجارية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل الاتفاقية كذلك برنامجاً تدريبياً سنوياً لتأهيل ما لا يقل عن خمسة خبراء متخصصين في تكنولوجيا معدات الطاقة كل عام، إلى جانب محاضرات تقنية مشتركة وندوات للجهات المعنية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.