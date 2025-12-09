«طرق دبي» توسع نطاق «المشاركة في مركبات الأجرة»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسيع نطاق خدمة مشاركة الركاب بمركبات الأجرة لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر.

وستنطلق التجربة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح المبادرة منذ إطلاقها العام الماضي من «ابن بطوطة مول» في دبي إلى «الوحدة مول» في أبوظبي، وشهدت إقبالاً من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، باعتبارها وسيلة تنقّل سهلة وسريعة وبتكلفة معقولة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة عادل شاكري، إن «الخدمة حققت منذ انطلاقها العام الماضي نسبة نمو بلغت 228% في عدد الركاب، الذين أقبلوا على استخدامها للتنقّل بين الإمارتين، وهو ما حفّزنا لتوسيع نطاقها تجريبياً لتشمل موقعين إضافيين هما: مطار آل مكتوم الدولي ومنه إلى دبي مارينا مول ومحطة مترو الخليج التجاري وجزيرة نخلة جميرا محطة مونوريل أتلانتس، ومن مركز دبي التجاري العالمي إلى محطة مترو الخليج التجاري، ومحطة حافلات السطوة ودبي مارينا مول».

وأضاف شاكري: «تأتي إضافة مواقع جديدة، لفترة تجريبية، بناء على إجراء دراسات ميدانية وتحليل عملي للمسارات المحتملة لخدمة مشاركة تنقّل الركاب بمركبات الأجرة في الإمارة بهدف تقليل تكلفة التعرفة على الركاب، لاسيما من يستخدمون هذا النوع من النقل في الإمارة».

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق المبادرة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري على الشوارع والطرق من خلال مشاركة الركاب في مركبة أجرة واحدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويعود على البيئة بفوائد عدة، منها تقليل البصمة الكربونية، والحد من ظاهرة النقل غير المرخّص، إضافة إلى توفير تنقّل آمن وسلس ومريح للركاب على متن مركبات الأجرة التابعة للهيئة، المزوّدة بمستلزمات وأدوات تعزيز الراحة والأمان للركاب، والمتمثّلة بكاميرات مرتبطة بمركز التحكم بالعمليات، إضافة إلى كاميرات لمراقبة ورصد وتتبع أداء السائقين.

