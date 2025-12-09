خدمات «الشؤون الإسلامية والأوقاف» 100% «رقمية»

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن جميع خدماتها المؤتمتة أصبحت متاحةً رقمياً عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة بنسبة 100%، بما يضمن وصولاً أسهل وأسرع للمتعاملين يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بكفاءةٍ ومرونةٍ عاليتين.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن تحقيق هذه القفزة النوعية في التحول الرقمي يأتي تماشياً مع التزام المؤسسة بتسريع وتيرة التحول الذكي، والاستفادة من الأنظمة والوسائل الرقمية الحديثة، وتسخيرها لخدمة رسالتها وأهدافها برؤى حضاريةٍ متطورةٍ ومتقدمة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة أتمتة خدمات المتعاملين إلى 100%، بعد أن كانت 43% فقط خلال عام 2024، يعكس حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتقديمها للجمهور والمتعاملين معها وفق أعلى المعايير، بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز مكانتها كمؤسسةٍ رائدةٍ في تقديم خدماتٍ مبتكرةٍ وذكية.

وكشف عن الانتهاء من إعادة هيكلة خدمات الهيئة بما يتناسب مع مهامها التأسيسية ومسؤولياتها المستقبلية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز دور الهيئة ومكانتها إقليمياً وعالمياً.