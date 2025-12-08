"الصحة العالمية": الإمارات نموذج يحتذى وأسبوع أبوظبي المالي منصة للتواصل مع المانحين

قالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان البلخي، إن المنظومة الصحية في الإمارات متقدمة جداً ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى العالمي.

وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي المقام في أبوظبي، إلى أن الإمارات أثبتت جدارتها خلال جائحة كوفيد-19 في دليل على كفاءة الاستقصاء الوبائي، وقوة التواصل بين المنظومات الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، ما يمنع التشتت في تقديم الرعاية الصحية.

وأكدت أن الإمارات قادرة على تقديم رعاية صحية عالية الكفاءة، ما يجعلها نموذجاً يحتذى.

وقالت: وجودنا في أسبوع أبوظبي المالي مهم جداً لنجتمع مع المانحين والمتعاونين على أمور الصحة.

وأشارت إلى أن النقاش الصباحي خلال الأسبوع كان حيوياً جداً حول الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، مؤكدة أن التقارير الجديدة تشير لأول مرة إلى زيادة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وأضافت أن ست دول في الإقليم تواجه تحديات كبيرة جداً في الوصول إلى الرعاية الصحية، مع نسب وفاة أثناء الولادة تصل إلى 500 أو 600 لكل 100 ألف ولادة، بينما دول أخرى في الإقليم نفسه لا تتجاوز نسب الوفاة فيها 12 لكل 100 ألف ولادة.

وأكدت وجود دور كبير مع المانحين والدول الأعضاء والشركاء لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا الصحية، مشيرة إلى أن المانحين يشملون الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات أخرى متعاونة.

وأوضحت بلخي أن المنظمة لها دور كبير في دعم الدول الأعضاء الـ 194، في إيجاد الحلول ووضع السياسات والقيادة للتعامل مع المنظومة الصحية بشكل عام، سواء كانت وزارات الصحة أو الوزارات الأخرى المعنية بصحة الإنسان.

وأضافت أن الهدف الأسمى هو أن يحصل الجميع على الصحة والرعاية الصحية في أي مكان.

وقالت إنه يجب أن نكون مبتكرين في إيجاد الحلول لأمور الصحة، لأن الصحة غالباً لا تأخذ الأولوية، إلا في حال وجود كارثة كبيرة كما رأينا أيام جائحة كوفيد-19.

وتطرقت بلخي إلى التمويل الصحي، قائلة إن الدعم المالي السنوي للقطاع الصحي يجب أن يكون بين 2.5% و5% من الميزانية، بينما نجد أن كثيراً من الدول الأقل حظاً يكون التمويل أقل من 1.2% أحياناً.

وأشارت إلى وجود هدر في بعض الدول، مثل وجود الأدوية دون تقنين أو تحديد كيفية الحصول على الرعاية الصحية، مؤكدة أن هناك فرصاً كبيرة لتقنين الرعاية الصحية وتحقيق إنفاق صحي أكثر فعالية.

وأضافت: الأسبوع الماضي أنتجنا بالتعاون مع البنك الدولي إرشادات لتقديم حلول مبتكرة، بحيث يمكن للدول استخدام أدوات مالية لتحسين الرعاية الصحية، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية والسجائر، وتوجيه عوائدها إلى الصحة.