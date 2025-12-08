حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير مناطق إسكان المواطنين

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي،واعتمد

خلاله الرؤية الجديدة لتطوير مناطق إسكان المواطنين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": " ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا خلاله الرؤية الجديدة لتطوير مناطق إسكان المواطنين، وسياسة المرونة الرقمية التي تعزز ريادة دبي الرقمية بخطط استباقية ومنظومة عمل متكاملة، إلى جانب أجندة المجلس التنفيذي لعام 2026 التي تعكس أولويات ومستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والخطط الداعمة".

واضاف سموه: " توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنا شخصياً ولكل فرق العمل واضحة، رفاه المواطن وأسرته هو الأساس الذي تُبنى عليه خطط دبي للمستقبل، ونريد لمناطق إسكان المواطنين أن تكون أحياءً نابضة بالحياة، غنية بالمساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، والخدمات الشاملة التي ترتقي بجودة الحياة" .

وتابع سموه: " في دبي نريد حياة أفضل لكل مواطن، وفرصاً أكبر لعائلته، ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة بإذن الله".