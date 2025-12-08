رئيس الدولة ورئيس سيشل يبحثان جوانب التعاون المختلفة بين البلدين وإمكانات تنميتها 

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية سيشل، الدكتور باتريك هيرميني، ورحّب سموه بالرئيس باتريك هيرميني، مجدِّداً تهنئته بتوليه رئاسة سيشل، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في قيادة بلده إلى مزيد من التقدم والنماء.

كما هنّأ رئيس سيشل، صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد اتحادها الـ54، متمنياً للإمارات دوام الازدهار، ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة. وبحث سموه ورئيس سيشل، خلال اللقاء، جوانب التعاون المختلفة وإمكانات تنميتها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة، والاستدامة والتعليم والتحديث الحكومي، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب رئيس سيشل عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، للدعم التنموي الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى بلاده، والذي يدعم جهودها تجاه تحقيق التنمية المستدامة لشعبها.