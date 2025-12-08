أجواء رطبة وضبابية صباحاً حتى 12 ديسمبر

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من اليوم حتى 12 الشهر الجاري، أجواءً رطبة في الصباح، مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الغربية، يصاحبها طقس صحو إلى غائم جزئياً خلال النهار، وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية تراوح بين 10 و20 كم/س، تصل أحياناً إلى 30 كم/س، مع بقاء البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود اليوم طقس رطب صباحاً مع تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الغربية، ثم يتحوّل من صحو إلى غائم جزئياً، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس رطباً صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية في أقصى الغرب، ويكون الجو صحواً إلى غائم جزئياً، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويكون الطقس، بعد غد، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً في المناطق الشرقية، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، الخميس المقبل، خصوصاً شرق الدولة، مع استمرار الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أمّا الجمعة المقبلة فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، ويصبح غائماً ليلاً على الجزر والبحر، غرب الدولة، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.