ولي عهد أبوظبي يشهد الجولة الختامية لبطولة العالم لـ «الفورمولا 1»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيوخ، وضيوف الدولة، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، ضمن سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في نسختها الـ17، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وحضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نقطة الانطلاق، حيث بدأت الجولة الختامية من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمَّنت مراسم انطلاق الجولة الختامية للسباق عرضاً جوياً، قدّمه فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، إلى جانب طائرة من أسطول «الاتحاد للطيران».

وحضر فعاليات السباق الختامي، رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قد التقى، خلال فعاليات اليوم الختامي لسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في نسختها الـ17، عدداً من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المشاركة في «أسبوع أبوظبي المالي» 2025، الذي يُقام اليوم في جزيرة المارية، إلى جانب لقاءات أخرى عقدها سموه مع مجموعة من شركاء إمارة أبوظبي في عدد من القطاعات الحيوية.

وجرى خلال اللقاءات بحث مسارات الشراكات الاقتصادية والفرص الاستثمارية النوعية، التي تسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً.